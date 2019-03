Groningse ondernemers: samen koken als het nieuwe netwerken

Samen koken blijkt een uitstekende manier om elkaar beter te leren kennen. Dat vinden ze ook bij de Commercieele Club Groningen. Dat is de oudste zakelijke netwerkvereniging van Groningen waar ondernemers en ondernemende mensen elkaar kunnen ontmoeten. Deze vereniging is al enige jaren bezig met vernieuwingen en opmerkelijke initiatieven. Gisteravond was er gezamenlijk koken, onder meer georganiseerd in ‘Bie de Buuf’ door Sanne Rolsma van kookbedrijf Lasanne .

De Commercieele Club Groningen organiseert het gehele jaar door regelmatig lezingen door prominente ondernemers of bestuurders, en ook regelmatig zijn er bezoeken aan opvallende Groningse bedrijven. Maar om elkaar wat beter te leren kennen - wat één van de doelen is van de Commercieele Club - is het ook handig om samen activiteiten te ondernemen. Gisteren werden de leden van de CCG ‘ondergebracht’ bij diverse kookvoorzieningen in Groningen waar kookworkshops worden gegeven. Zoals dus bij Lasanne, in buurtrestaurant Bie de Buuf in de Paradijsvogelstraat. Daar kregen de leden van de club alle informatie over de recepten van de tegenwoordig zeer populaire chef-kok Yotam Ottolenghi, met gerechten uit het midden-oosten.

Zelf spaghetti maken