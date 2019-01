Groningse Kredietbank start gratis cursus ‘Rondkomen kun je leren’

Tijdens deze cursus leren deelnemers beter omgaan met geld. Hoe krijgt u grip op uw inkomsten en uitgaven? Hoe voorkomt u dat u in de schulden raakt? En hebt u recht op extra inkomen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag? Tijdens de cursus krijgt u antwoord op deze vragen.



De cursus bestaat uit vier lessen van elk twee uur. U kunt kiezen voor een avondcursus (in Buurtcentrum Poortershoes, Oosterweg 13 in Groningen, start 21 januari) of een ochtendcursus (in het gemeentekantoor aan Harm Buiterplein 1 in Groningen, start 4 maart). Kijk voor meer informatie op onze website of bel 14 050.

(Illustratie: Website Poortershoes)