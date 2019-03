Groningse Kredietbank organiseert ‘Week van het geld’

Week van het geld

De ‘Week van het geld’ is een landelijk initiatief van ‘Wijzer in geldzaken’ om kinderen al op jonge leeftijd bekend te maken met geld. De gemeente Groningen omarmt dit initiatief. Wethouder Mattias Gijsbertsen: “Het is belangrijk dat jongeren al vroeg leren omgaan met geld. Dat is één van de manieren om later financiële problemen te voorkomen. Daarom doen we volop mee aan de week van het geld.”



Activiteiten

Tijdens de week van het geld organiseert de Groningse Kredietbank (GKB) verschillende activiteiten. Op basisscholen in de groepen drie tot en met acht geven medewerkers van de GKB gastlessen over onder andere zakgeld en sparen.



Kinderen uit de groepen zeven en acht maken met Kasper Peters, (oud)stadsdichter, een gedicht over het onderwerp ‘Ben jij een held met je geld?’. Kinderdichter van Groningen, Famke Gussenhoven, heeft voor deze week het gedicht “Overvloed in kleuren” geschreven. Allekinderen in de gemeente Groningen krijgen dit gedicht in de vorm van een ansichtkaart thuisgestuurd.



De organisatie MEE Groningen, die mensen met een beperking begeleidt en ondersteunt, geeft lessen aan leerlingen in het speciaal basisonderwijs en WIJ Groningen biedt naschoolse activiteiten aan jongeren in de wijk Rivierenbuurt en Lewenborg. Ook komen er politieagenten langs op de scholen om te vertellen over hun werk en geven tips over hoe je dure boetes kunt voorkomen.



Op donderdag 4 april is wethouder Mattias Gijsbertsen aanwezig op het Alfa College bij de interactieve voorstelling NU van de theatergroep PlayBack.



Meer informatie is te vinden op de website www.weekvanhetgeld.nl.