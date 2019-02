Groningse horeca organiseert Baanborrel

“Het werken in horeca draait om motivatie, competenties en persoonlijkheid. Dit komt niet naar voren op een duur cv of een ingewikkeld sollicitatiegesprek”, zo stellen de initiatiefnemers. Daarom is de kern van de Baanborrel een gezellige ontmoeting, waar werkzoekenden en werkgevers op informele manier met elkaar in contact komen.



Wildcards



Tijdens de borrel kunnen de deelnemers een Wildcard uitdelen aan de horecaonderneming. Met deze Wildcard laten zij zien dat zij graag een dagdeel meelopen op de werkvloer. Zo kunnen ze elkaar beter leren kennen. Die meeloopdag dient direct als vervanging van het sollicitatiegesprek. Mocht er na het meelopen een klik zijn, dan wordt er samen gekeken naar een passende baan. Ook de horecaondernemers krijgen een Wildcard. Deze kan de ondernemer inzetten om een werkzoekende uit te nodigen om een middag mee te draaien in zijn/haar team.



Word jij verliefd op de horeca?



Door het grote succes van de vorige Baanborrel zijn er deze editie veel meer horecaondernemers aangesloten en daarmee de kansen een stuk groter. Deze Baanborrel is direct de aftrap voor een gezamenlijke campagne met de slogan “Word jij verliefd op de horeca?” Met deze boodschap worden er dit jaar meerdere Baanborrels georganiseerd. Zo probeert de horeca in samenwerking met Werk in Zicht de krapte op de arbeidsmarkt kleiner te maken.



Aanmelden



De BaanBorrel is een gezamenlijk initiatief van Werk in Zicht, Horecagroningen.nl en de Drie Gezusters. De BaanBorrel is op 18 maart begint om 16:00 uur in De Drie Gezusters in Groningen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.werkinzicht.nl/baanborrel