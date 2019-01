Gronings bedrijf ITurnIT - digitaal onderwijs aan kinderen - verder als Basicly

Het bedrijf is in 2014 begonnen met de missie om IT populairder te maken onder jongeren in Groningen. In de afgelopen jaren is het uitgegroeid tot een organisatie dat het basis- en voortgezet onderwijs helpt kinderen voor te bereiden op de digitale samenleving. Dit doet Basicly door docenten de volgens haar juiste tools te geven om digitale geletterdheid volledig te implementeren. Vincent Veenbrink, co-founder van Basicly: “Omdat digitale geletterdheid binnen het onderwijs veel meer is dan IT en wij van plan zijn onze diensten naar de rest van Nederland uit te breiden, hebben we besloten onze naam te veranderen.”

Gratis voor heel Nederland

Momenteel werken rond de 160 scholen in Groningen, Friesland en Drenthe met het platform van Basicly. Met deze naamsverandering wil de organisatie haar landelijke ambities kracht bij zetten. Vincent: “Samen met de nieuwe naam lanceren we ook de eerste versie van onze gratis variant. Hiermee maken we het voor alle scholen in Nederland mogelijk maken om direct aan de slag te gaan met digitale geletterdheid.”

Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is de digitaalvaardigheid; alles wat iemand in een digitale samenleving moet kunnen en kennen. Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) omschrijft vier basisvaardigheden van digitale geletterdheid: ict-basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid.

Het Ministerie van OCW werkt samen met SLO aan het vaststellen van de kerndoelen en eindtermen voor digitale geletterdheid, die naar verwachting in 2021 af zijn. Vanaf dat moment zal het voor scholen verplicht worden om het op te nemen in hun onderwijs. Basicly helpt leerkrachten nu al om digitale geletterdheid een plek te geven in hun eigen lessen.