Groninger maakt loopfiets voor peuters van oude rollators: ‘Matsie’

De ‘Matsie’: dat is de naam die Mats Boswijk heeft gegeven aan een nieuwe door hem bedachte loopfiets voor peuters. Hij maakt ze van oude rollaters. Zij vinding lijkt een schot in de roos, want de vraag is zó groot dat hij nu op zoek is naar nieuwe rollators, om nog meer Matsies te maken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Mats Boswijk uit Groningen, de maker en bedenker van de Matsie, is theatermaker en vader van drie jongens. Voor zijn zonen maakt hij fietsjes die zo geliefd waren dat ze nu te koop zijn. De Matsie (een duurzame, stoere geliefde loopfiets voor kinderen vanaf 1,5 jaar) wordt gemaakt van een oude rollator. Er kunnen precies twee fietsen gemaakt worden van een rollator. Maak deze week een testrit tijdens Let's Gro Aankomende week is het Let’s Gro festival in Groningen, een festival over de toekomst van Groningen. Op donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november kun je tussen 10.00 en 12.00 de werkplaats van mats bezoeken, je rollator inleveren en/of een testrit maken op een Matsie