Groningen Congresbureau (GCB) en MartiniPlaza slaan handen (nog meer) ineen

Eerder al richtte het Groningen Congres Bureau met onder andere MartiniPlaza de Groningen Congres Alliantie op. De bedoeling van deze alliantie, waar ook Marketing Groningen, Stichting Hoteloverleg Groningen en Groningen Airport Eelde bij betrokken zijn, is om congressen en overige evenementen naar Groningen te halen.



Nu zetten GCB en MartiniPlaza dus een vervolgstap door hun samenwerking te intensiveren. Dat moet voor beide partijen voordelen opleveren als het gaat om bedrijfskosten, het vergroten van het netwerk en het draagvlak in de markt.



Sinds haar oprichting in 1996 trekt Stichting Groningen Congres Bureau jaarlijks duizenden internationale wetenschappelijke congresbezoekers naar Stad en Ommeland en genereert daarmee ruim twaalf miljoen euro omzet per jaar voor de bedrijven in de lokale en regionale congresmarkt.