Groningen City Club: al 60 winkels aangesloten bij WarenhuisGroningen.nl

Al zestig winkels in Groningen hebben zich aangesloten bij het webplatform WarenhuisGroningen.nl . Dat is een collectieve webshop voor bedrijven in de binnenstad van Groningen. Je kunt er zien wat er bij lokale winkels te koop is, én de producten dezelfde dag nog laten bezorgen. “Ik ben beretrots op dit mooie begin van warenhuisgroningen.nl!”, zo zei gisteravond Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club (GCC. Hij sprak tijdens een Nieuwjaarsbijeenkomst van zijn club in het Forum Groningen.

WarenhuisGroningen is opgericht, mede op initiatief van GCC, als één van de manieren om de concurrentie met de grote webwinkels als Bol.com aan te gaan. Voordeel van WarenhuisGroningen.nl is dat de bestelde producten razendsnel, soms binnen een uur, bezorgd kunnen worden door lokale bezorgdienst Dropper.



“Ook komend jaar gaan we verder met WarenhuisGroningen, dat is ontwikkeld door het bedrijf Zupr. De start is al veelbelovend, en nu gaan we het uitbouwen!’, aldus Bos.



De Nieuwjaarsbijeenkomst van de GCC in het Forum was drukbezocht: zo’n 130 (binnenstad)ondernemers waren aanwezig. Op het programma stond onder andere een rondleiding door het Forum door Dirk Nijdam en een nieuwjaarstoespraak van Bos.