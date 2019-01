Gebiedscoöperatie Westerkwartier wint Langmanprijs

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier heeft de Langmanprijs gewonnen. Deze prestigieuze prijs wordt jaarlijks uitgereikt een persoon of instantie die grenzeloos denkt, handelt, bestuurt, onderneemt en daarmee impulsen geeft aan de noordelijke opinievorming en/of economische ontwikkeling van Noord-Nederland. De prijs werd woensdagavond uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland in MartiniPlaza.

De nieuwjaarsreceptie is, net als de Langmanprijs, een initiatief van Stichting Noord-Nederland&. Deze stichting streeft naar meer samenwerkingsverbanden in het Noorden. "Zo kunnen Groningen, Friesland en Drenthe met hun eigen karakters elkaar ook heel goed versterken en komen ze samen veel verder dan alleen", aldus de stichting,

Gebiedscoöperatie Westerkwartier

Binnen de Gebiedscoöperatie Westerkwartier werken kleine bedrijven uit de regio Noord-Nederland samen. Dat doen zij vanuit verschillende sectoren in plaats van binnen één sector, zoals in de traditionele coöperaties.



De gebiedscoöperatie is mede opgericht door de Hanzehogeschool Groningen. Zowel studenten als onderzoekers spelen dan ook een belangrijke rol in de coöperatie. Daarnaast heeft de overheid een cruciale rol in de samenwerking.



Door die multidisciplinaire samenwerking ontstaat volgens de Noord-Nederland& een innovatief ecosysteem waarin alle partijen samenwerken om sociaaleconomische groei te bewerkstelligen.