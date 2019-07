Gastvrijheidsacties in en rondom stad Groningen

De zomervakantie goed beginnen met een bezoek aan Groningen? Deze zomer heten ondernemers uit de stad bezoekers welkom met ludieke gastvrijheidsacties. Deze charme-actiesop P+R-terreinen, stations en in de binnenstad zijn een extra gebaar van gastvrijheid, waarmee de betrokken partijen duidelijk willen maken dat bezoekers zeer welkom zijn in Groningen, ondanks de maatregelen aan weg en spoor.

Muziek en gratis banden op spanning

De eerste gastvrijheidsactie heeft zaterdag 13 juli plaatsgevonden op de P+R van Haren en Hoogkerk. P+R-gebruikers werden verwelkomd door live muziek, een Rad van Fortuin en werden banden gratis op de juiste spanning gebracht. Bezoekers reisden vervolgens comfortabel met de bus naar de binnenstad van Groningen.



Groningen meest gastvrije stad 2021

De gastvrijheidsacties komen voort uit de ideeën van de gastvrijheidsambassadeurs, een groep van horeca- en retail ondernemers uit de stad. De acties vinden nog de gehele zomer plaats en dragen bij aan het uiteindelijke doel: Groningen meest gastvrije stad in 2021.



Het programma wordt ondersteund door het Fonds Ondernemend Groningen, gemeente Groningen en Groningen Bereikbaar en wordt aangejaagd door Marketing Groningen. Ook Koninklijke Horeca Nederland en de vier Groningse bedrijventerreinen zijn samenwerkingspartners in het programma. Ondernemers uit de stad Groningen met ideeën voor dit programma kunnen contact opnemen met Erwin Mulder via gastvrijgroningen@gmail.com.