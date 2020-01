Gadero neemt Duitse Q&S over

Gadero neemt naast de showroom de Nederlandse en Duitse online-activiteiten van Q&S over.



Meppen wordt bovendien een afhaallocatie. Oud-vestigingsmanager Tino Hidding blijft in Meppen in het zadel en gaat zich daar bezighouden met de lokale verkoop.



Bricks & Clicks



Houthandel Gadero is met een webwinkel al enkele jaren actief in Duitsland. “Q&S overnemen is voor ons een logische stap”, zegt eigenaar Henk Jan Bijmolt dan ook. “Ik geloof in Bricks en Clicks. We hebben nu alleen een showroom in Breukelen en afhaallocatie in Groningen. De lokale showroom van Q&S is een begrip in de regio Meppen en vooral in Noord-Nederland. Wij wilden graag fysiek een locatie in Duitsland. De vestiging in Meppen trekt enorm veel mensen aan, en bestaat al 20 jaar. Ook is het voor ons interessant als afhaalpunt voor Duitse klanten. De Q&S webshops zijn bovendien voor hun geen focus en voor ons juist een mooie aanvulling om de Duitse markt uit te bouwen.”



Showroom



Vestigingsmanager Tino Hidding nam Q&S onlangs over van de oud-eigenaren. “Ik blijf met mijn salesteam focussen op de winkel in Meppen. De komende maanden gaan we 20.000m2 showroom geheel vernieuwen met nieuwe houten blokhutten, aluminium overkappingen en sierbestrating uit het assortiment van Gadero. Zo kunnen we Nederlandse en Duitse Gadero-klanten hier prima verwelkomen. Wij focussen dus vooral op waar we goed in zijn, dat is lokale verkoop. Henk Jan houdt zicht bezig met online, een ideale verdeling.”



Blokhut en aluminium verandaspecialist Q&S Gartendeco, opgericht door Manfred Specken en Joost Quispel, startte 20 jaar geleden. Het bedrijf werd bekend in Noord-Nederland en rond Meppen in Duitsland via acties in lokale kranten.