Floreshuis: Bijeenkomst over sociaal ondernemen tijdens ‘Impact Café’

Steeds meer ondernemers, ook in Groningen, zien de waarde van sociaal ondernemen, oftewel: ondernemen met impact. Donderdagavond 28 november is er een bijeenkomst in het Floreshuis waar men informatie kan opdoen en contacten leggen tijdens een ‘impact café’.

Het Impact Café biedt een inspirerende maar informele setting, die altijd in het teken staat van een onderwerp, gerelateerd aan ‘impactondernemen’.

De organisatoren bouwen deze avond bruggen tussen MKB’ers en impact ondernemers.

Ze bieden een kijkje in succesvolle voorbeelden van samenwerkingen tussen deze twee ondernemingen. Wat kunnen ze van elkaar leren? Waar liggen kansen?

Zowel MKB’ers als impact ondernemers zijn deze avond van harte welkom.

Van tevoren is er de gelegenheid een hapje te eten in het Floreshuis. Dit is op eigen kosten en het is aan te raden voor niet-leden om zelf even te reserveren (050-5710112)!

Programma:

18:15 – 19:15 uur | inloop + eten (op eigen kosten)

19:30 – 19:45 uur | opening + welkom

19:45 – 20:00 uur | inleiding Leendert de Bell (bijzonder lector in Bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie van vluchtelingen & Kenniscentrum Sociale Innovatie aan de Hogeschool Utrecht)

20:00 – 20:30 uur | talk #1 en #2: succesvolle samenwerkingen tussen het MKB en impact ondernemingen met o.a. Tino Muis van de Rabobank en Brownies & Downies



20:30 – 20:45 uur | pauze



20:45 – 21:00 uur | talk #3: succesvolle samenwerking van Toolbox Emmen met o.a. Drentea door Adriaan Pals

21:00 – 21:15 uur | panelgesprek en vragen

21:15 – 22.00 uur | afsluiting en borrel

Meer: https://impactnoord.nl/evenementen/impact-cafe-social-business-bridges/

(Foto boven: HJK Architecten).