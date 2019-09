Finalisten Groninger Ondernemingsprijs 2019 bekend

Pitch-presentaties



De tien genomineerden hielden tijdens de nominatiebijeenkomst ieder een pitch van drie minuten voor de jury, het publiek en de pers. De resultaten daarvan werden opgeteld bij scores uit eerdere gesprekken met de jury. Waarnemend juryvoorzitter Erik van 't Hoff maakte uiteindelijk de namen van de drie finalisten bekend: "De pitches waren weer ontzettend leuk om te zien! Ze hebben ook zwaar meegewogen in ons uiteindelijke besluit. Al zijn er vandaag gelijk zeven bedrijven afgevallen, alle tien de bedrijven hebben een hele mooie prestatie geleverd!"



365 Werk



Transparantie is de kracht van 365Werk. De uitzendkracht ziet op de website wat hij gaat verdienen en de werkgever wat hij aan het uitzendbureau moet betalen. Inschrijven, urenadministratie, verlonen, enzovoort, alles gebeurt online. Het uitzendbureau groeit elk jaar met 100 procent!





Heiploeg



Heiploeg, het Zoutkamper bedrijf zet de garnaal prominent op het menu. Vroeger genoot je bijna uitsluitend tijdens de kerst, in cocktailvorm, van de smaak van garnalen. Tegenwoordig kom je garnalen tegen in tapasschotels, maaltijdsalades, op pizza’s, enzovoort. Er is ook enorm geïnvesteerd in machines, verpakkingslijnen en productontwikkeling. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel geschreven: alle producten worden duurzaam gevangen en op het dak van de fabriek liggen maar liefst 3400 zonnepanelen.



Witec



Witec maakt onder andere straaljager-onderdelen, implantaten en machine-onderdelen voor de chip-industrie. Witec kent hierdoor een nationale en internationale afzetmarkt en is altijd op zoek naar nieuwe producten. Die ontwikkelt de Research & Development afdeling bijvoorbeeld in samenwerking met het UMCG en studenten van diverse pluimage. Zo hebben ze een implantaat voor het menselijk bekken ontwikkeld waarmee deze kan herstellen na een ongeluk. Witec participeert ook in de ‘Kansrijke Leerweg’ (mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen), dat resulteert in honderd werkplekken per jaar.