Feestelijke opening tunnel Paterswoldseweg; ondernemers en bewoners beloond

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk, regiodirecteur ProRail Dorothé Wennekendonk, wethouder Philip Broeksma en directeur productie BAM Alfred Siemes zullen de officiële opening verrichten. Na het formele openingsmoment is iedereen uit de wijk en omgeving vanaf 15.00 uur welkom om de opening te vieren met livemuziek, theater, straatspelletjes, Groningse eterij en vooral een hoop gezelligheid. Dit is vooral bedoeld als geste naar bewoners en ondernemers uit de wijk voor hun geduld en begrip van de afgelopen jaren.



Sneller, makkelijker en veiliger



De bouw van de tunnel was nodig omdat er vanaf eind volgend jaar meer sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden gaan rijden. Treinen en bussen kunnen na de opening over de tunnel rijden en verkeer en voetgangers kunnen snel en veilig door de tunnel. Wachten voor de spoorbomen is vanaf nu verleden tijd. Met de tunnel wordt de stad nog beter bereikbaar, aantrekkelijker en vooral gastvrijer.



Programma Gastvrij Groningen



Het programma, ‘Dik Doun in Tunnel’, wordt georganiseerd vanuit het programma Gastvrij Groningen waarmee ondernemers, het verenigd bedrijfsleven, Groningen Bereikbaar en de gemeente Groningen de komende jaren de handen ineen slaan voor een aantrekkelijke en gastvrije stad. Het programma wordt uitgevoerd onder regie van Marketing Groningen en gefinancierd door gemeente Groningen, de vier Bedrijvenverenigingen en Groningen Bereikbaar.