Eerste stukadoorsbedrijf uitsluitend met vrouwen: Stukadoorsvrouwen.nl in Groningen

Stukadoorsvrouwen.nl, is dan ook de niet onlogische naam voor dit bedrijf, dat donderdag 4 april officieel geopend zal worden. Wethouder Carine Bloemhoff van Groningen zal het bedrijf dan ’s middags om vier uur op de locatie aan het Lamsoor 9a1 openen.

Behalve dat het bedrijf ‘bemand’ wordt door vrouwen is Stukadoorsvrouwen.nl ook opmerkelijk omdat de vrouwen streven naar duurzaamheid, kwaliteit en creativiteit. ‘Door middel van nieuw materiaal kunnen wij een werkwijze hanteren waarbij we duurzaam kunnen werken. Dit houdt in dat we geen water of stroom nodig hebben’.

Op hun website melden ze verder: “Wij zijn dé Stukadoors Vrouwen. Hard werkende, enthousiaste en secure power-vrouwen die gespecialiseerd zijn in glad pleisterwerk voor nieuwbouw woningen”.

Er zitten ‘nog veel meer voordelen’ aan de manier van werken van Stukadoorsvrouwen.nl, maar welke dat zijn blijft nog heel even geheim: dat wordt tijdens de opening allemaal verteld en uitgelegd.