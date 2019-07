Economie in Eemsdelta is ‘booming’; EMMTEC services opent kantoor in Delfzijl

Het is ‘booming business’ op dit moment in de economie van de Eemsdelta. Er vestigen zich bedrijven met klinkende namen, of bestaande bedrijven breiden uit, zoals Google. Eén van de bedrijven die onlangs een nieuw kantoor in Delfzijl opende is EMMTEC services, dat gevestigd is in het Eemsmondgebouw aan de Duurswoldlaan in Delfzijl, zo meldt de website over de economie van de Eemsdelta

‘Dat we ons hier hebben gevestigd dat bevalt uitstekend. Maar we zijn beslist geen “nieuw” bedrijf voor Delfzijl of de Eemsdelta, want we doen al heel lang zaken in dit gebied. Dat gaat nu gemakkelijker omdat we nu zelf ook een eigen kantoor hebben en daardoor altijd in de buurt zijn’, zo vertelt Wietze de Vries. Hij is salesmanager bij EMMTEC, en als zodanig verantwoordelijk voor de acquisitie van nieuwe opdrachten.

EMMTEC ondersteunt bedrijven bij het uitvoeren van hun bedrijfsprocessen op het gebied van engineering, utilities, laboratorium en logistiek. Tot aan de opening van het eigen kantoor in Delfzijl werkte EMMTEC alleen vanuit het Emmtec Industry & Businesspark in Emmen.

‘Maar nu ook vanuit Delfzijl. We houden ons hier vooralsnog alleen bezig met het aanbieden van engineeringsdiensten ten behoeve van de industrie in de Eemsdelta voor renovatieprojecten, uitbreidingen en nieuwbouw. We zijn onder andere actief in de chemische industrie, de overige procesindustrie, de energiesector en utilities’, legt Wietze de Vries uit.

Dat EMMTEC een eigen kantoor heeft gekregen, hangt ook samen met de gunstige ontwikkeling van de economie rond Delfzijl. ‘Er worden miljoenen, nee: miljarden geïnvesteerd momenteel. Kijk naar de komst van Sky Energy, dat biokerosine gaat maken voor KLM. Kijk naar de komst van Van Merksteijn dat een staalfabriek gaat bouwen in de Eemshaven. En kijk naar Google dat een miljard investeert in uitbreiding van de data-opslag. Natuurlijk zijn er pieken en dalen in de economie, maar momenteel zitten we hier in de Eemsdelta eerder in een piek. Voorlopig kunnen wij van EMMTEC hier dus prima vooruit met onze advies- en engineeringswerkzaamheden’, zegt Wietze.

Dit én de goede onderlinge samenwerking met bedrijven, belangenverenigingen en overheden zorgen ervoor dat er een prettig ondernemersklimaat is in deze regio.

“Belangrijk is ook dat wij goede contacten hebben met de afdeling Economische Zaken van de gemeente Delfzijl”, aldus Wietze de Vries. “Ik heb over diverse zaken regelmatig contact met de heer Jan Mooi, Bedrijfsadviseur bij Eemsdelta/EZ. Deze ondersteuning is voor ons zeer waardevol”