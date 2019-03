De Unie Architecten en voorheen SKETS Amsterdam bundelen hun krachten

“Onze verwantschap ligt in onze drijfveer en manier van werken: voor beide bureaus is de motor van onze ontwikkeling een antenne voor hoe bredere opgaven lokaal ruimtelijk aangegaan kunnen worden”, aldus Yko Buursma van SKETS, “Dat betekent dat je je bureau voortdurend flexibel rondom de actuele maatschappelijke opgaven organiseert. Door samen te gaan nemen we daar weer een nieuwe stap in”.



Paul Van Bussel en Ronald Koekoek van De Unie Architecten beamen dit. “Voor ons voelt dit als een logische vooruitgang. We kennen elkaar al jaren en kunnen het ook op professioneel niveau uitstekend met elkaar vinden. Dat komt omdat onze beide bureaus niet vanuit een vooraf bepaald eindbeeld, maar vanuit samenwerking opereren. Zo komen we tot sterke innovaties die echte oplossingen bieden. Door expertise en kennis te bundelen maken we onze slagkracht en effectiviteit daarin groter.”



Met deze ontwikkeling breidt De Unie Architecten zijn reikwijdte opnieuw uit. Het bureau werkt inmiddels vanuit Groningen, Amsterdam en het Duitse Wilhelmshaven.