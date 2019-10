De Drie Gezusters en de Verbinding winnen gezamenlijk Groningse diversiteitsprijs 2019

Grandcafé De Drie Gezusters en constructiebedrijf De Verbinding hebben de Groningse diversiteitsprijs 2019 gewonnen. De vakjury prijst beide bedrijven omdat zij via hun producten en dienstverlening laten zien wat de meerwaarde van diversiteit is. Restaurant De Groene Stoel behaalde een tweede plaats.

Het publiek in de oude raadzaal van het stadhuis kon bovendien zelf stemmen op de winnaar van de publieksprijs diversiteit 2019. Deze publieksprijs, en een cheque van € 500,-, ging naar De Verbinding.



De Drie Gezusters





Gastvrij voor personeel en publiek. Dat is de missie van Grandcafé de Drie Gezusters. Deze organisatie wil haar personeel het gevoel geven dat ze erbij horen en dat er voor iedereen plek is. Het Grandcafé besteedt actief aandacht aan leeftijdsdiversiteit, culturele diversiteit en de positie van vrouwen in alle lagen van de organisatie, aldus de jury.



De Verbinding



Bij constructiebedrijf De Verbinding bestaat meer dan de helft van het personeel uit dove medewerkers. Ook heeft dit bedrijf veel mannen en vrouwen met een niet- Nederlandse culturele achtergrond in dienst. De Verbinding ziet diversiteit en mobiliteit als onderdeel van haar duurzame beleid en laat dat op een mooie wijze in de praktijk zien, vindt de jury.



De Groene Stoel



Bij restaurant De Groene Stoel kunnen met name vluchtelingen zich voorbereiden op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit bedrijf biedt statushouders de mogelijkheid om het horecavak te leren en door te groeien.



Met de diversiteitsprijs wil Groningen de kracht van diversiteit zichtbaar maken en werkgevers belonen die werk maken van diversiteit en inclusie. De prijs roept op om aandacht te besteden aan alle aspecten van diversiteit zoals leeftijd, geslacht, beperking, seksuele voorkeur en culturele achtergrond. De diversiteitsprijs bestaat uit het diversiteitsbeeld en een geldbedrag van € 2500,-, waarmee de winnende organisatie een relevante workshop kan aanbieden aan het personeel. Ook mag de organisatie een jaar lang het diversiteitslogo gebruiken op alle communicatie-uitingen.



De prijs is in 2017 ingesteld door de gemeenteraad. Eerdere winnaars van de prijs zijn IBM Client Innovation Centre (2017) en MartiniZorg (2018).