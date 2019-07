Commercieele Club Groningen wil banden aanhalen met Onderwijs en Overheid

Netwerkorganisatie Commercieele Club Groningen wil de banden aanhalen met de sectoren onderwijs en overheid in Groningen. Volgens deze vereniging is het goed voor de economie van Groningen wanneer ondernemers, onderwijs en overheid elkaar vaker weten te vinden. Dat beoogde voorzitter Harm Post woensdag bij de traditionele ‘palingparty’ van de Commercieele Club Groningen aan het Paterswoldsemeer

Ondernemers en andere leden van de Commercieele Club Groningen hebben woensdag op traditionele wijze de zomer ingeluid middels een ‘Palingparty’ aan het Paterswoldsemeer. Tijdens de bijeenkomst konden de bezoekers genieten van duurzame paling van palingvisser Postma uit Zoutkamp. De palingparty markeert het einde van het eerste deel van het activiteitenseizoen van deze netwerkvereniging. Na een zomerstop gaan de activiteiten straks weer verder.

Volgens voorzitter Harm Post wil de Commercieele Club Groningen de komende tijd haar banden aanhalen met overheid en onderwijsorganisaties. Want de Groningse economie heeft veel baat bij goede contacten tussen de “drie o’s”: onderwijs, overheid en ondernemers. De netwerkclub hoopt in de toekomst ook meer leden afkomstig uit overheid en onderwijs te kunnen verwelkomen, zodat de leden professionals uit a deze sectoren van de Groningse economie kunnen ontmoeten. Dat is goed voor ieders netwerk, en uit eindelijk is dat in het belang van de Groningse economie.

Volgens Harm Post onderscheidt de Commercieele Club Groningen zich van andere netwerkverenigingen door een combinatie van ‘zelfverzekerdheid en optimisme’. ‘We willen verbinden en we zijn resultaat gericht. We koesteren onze tradities, maar we staan ook open voor nieuwe ontwikkelingen. Vandaar ook dat we de banden hebben aangehaald met de Jongeren Commerciële Club en met de Commercieele Club Groningen-Senioren’.