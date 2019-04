Commercieele Club Groningen: prijs voor talentvolle jonge Groningse ondernemer uitgereikt

Marijn Poelman begon al in 2006 met ondernemen en heeft nu een bedrijf met een omzet van meer dan een miljoen euro en met achttien medewerkers. Het is de ambitie van Qlic om binnen enkele jaren uit te groeien naar zeventig medewerkers.

Marijn Poelman lijkt zo in de voetsporen te kunnen treden van die andere bekende Groningse ondernemer, Ben Woldring. Want ook Poelman begon als puber met zijn bedrijf, inmddels gevestigd in de Bornholmstraat.

Maar behalve Marijn Poelman van Qlic Online Developers heeft Groningen nog veel meer ondernemerstalent. Zoals de twee andere genomineerden voor de Paul Dijkstra Award: Ramón en Pascual AB: twee broers die in 2011 het bedrijf NOVA Incasso Groningen oprichtten. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een groep van vier bedrijven, dat zich ook bezig houdt met software-ontwikkeling en debiteurenbeheer.

De derde genomineerde was Rein Schuil van Envitron. Dat is een energiestartup uit Groningen die zich richt op één ding: het vinden van de beste balans tussen alle vraag en aanbod van energie. Bij Envitron hebben ze daarom een innovatief sensor platform ontwikkeld waarmee ze al het energieverbruik, de energieproductie en zelfs energieopslag van een gebouw onafhankelijk in kaart kunnen brengen.

De Paul Dijkstra Award

De Paul Dijkstra Award is sinds 1999 een aantal malen uitgereikt aan een lid van de Commercieele Club Groningen dat zich gedurende een bepaalde periode op bijzondere wijze had ingezet voor de CCG.

Enkele jaren geleden hebben de besturen van de Commercieele Club Groningen en de Jongeren Commerciele Club besloten om de tweejaarlijkse uitreiking van de Paul Dijkstra Award een andere bestemming te geven.

In concreto betekent dit dat de Award vanaf maart 2007 wordt uitgereikt aan een JCC-lid op persoonlijke titel, dat voldoet aan de navolgende criteria:

• Zelfstandig ondernemer (eigenaar of mede-eigenaar van een onderneming).

• Ondernemend op innovatieve wijze met speciale betekenis voor de Noordelijke regio en in het bijzonder voor de provincie Groningen.

• Actief binnen de JCC gedurende een bepaalde periode.

De Award is vernoemd naar Paul Dijkstra. In het dagelijks leven was hij destijds eigenaar van het bedrijf Dijkstra Isolatie te Groningen. Inmiddels heeft hij zijn bedrijf verkocht. Paul Dijkstra is nog altijd actief lid van de CCG.