Brandfield uit Groningen snelst groeiende online aanbieder sieraden en accessoires

Online 'style item' specialist Brandfield uit Groningen heeft in 2018 een omzetstijging weten te realiseren van 30% ten opzichte van 2017. Daarmee komt het bedrijf uit op een omzet van 21 miljoen. Brandfield is daardoor in het jaar 2018 als winnaar uit de bus gekomen voor de titel: “Most Sustainable Grower”. Deze prijs krijgt het bedrijf dat het langst aaneengesloten in de Deloitte Fast 50 staat.

Het geheim? ‘De klant verstaan’, zo betoogt Sebastian Monteban, oprichter Brandfield: “We hebben bestaansrecht bij de gratie van de consument. Die moet je blijven begrijpen.” Deze strategie heeft zich doorvertaald in een hoge klanttevredenheid: het bedrijf behaalde een 9,6 als klantenscore.



Relevant blijven

Daarnaast hanteert Brandfield een nauwkeurig geselecteerd merkportfolio, bestaande uit meer dan 140 merken, die aansluit op actuele trends in de markt. Marlies Monteban, CEO Brandfield: “Zo blijven we de autoriteit op het gebied van style items.” Naast het toevoegen van nieuwe merken introduceerde het bedrijf ook nieuwe productgroepen bestaande uit headwear, riemen, sjaals en handschoenen.

Bakstenen winkels op A-locaties

Verder gelooft het bedrijf in een omnichannel aanpak waarbij de online kanalen en de fysieke winkels elkaar versterken. Dit werd benadrukt toen het bedrijf in 2018 vier nieuwe winkels op A-locaties in Nijmegen, Eindhoven, Breda en Maastricht opende. “We willen onze klanten de extra beleving bieden van een winkelomgeving waar je zelf kunt passen en proberen. (Monteban, 2018) Dit met als doel de potentiële klant een extra stukje vertrouwen te bieden.”

Brandfield

Brandfield is aanbieder van style items zoals horloges, sieraden, tassen en zonnebrillen. Meer dan 140 merken en 17.000 verschillende artikelen worden aangeboden via brandfield.nl en in vijf fysieke winkels in Groningen, Breda, Eindhoven, Nijmegen en Maastricht. Brandfield werd in 2017 bekroond als FD Gazelle en werd in 2018 gekroond tot Most Sustainable Grower in de Deloitte Technology Fast50.