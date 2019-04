Bloemenjaarmarkt: Lente barst vrijdag los in Groningen

De narcissen, tulpen en krokussen mogen dan al bijna uitgebloeid zijn: komende vrijdag barst de lente pas écht los in Groningen. Goede Vrijdag verandert de binnenstad namelijk in een grote bloemenzee, en komen tienduizenden mensen, waaronder veel oosterburen, naar de Bloemenjaarmarkt.

Verse snijbloemen, kamerplanten, bloembollen, zaaigoed, tuin- en kuipplanten. Op Goede Vrijdag (19 april) kunt u weer fijn slenteren over de bloemenjaarmarkt. Van 9.00 tot 18.00 uur is het dan één bloemenzee op de Vismarkt, Akerkhof, Grote Markt, Waagplein en in de Oude Ebbingestraat. Meer dan 100 marktkooplieden bieden die dag hun waren aan, zo meldt de gemeente Groningen.





Door de ‘bloemetjesmarkt’ zijn de noordkant van het Akerkhof, Vismarkt, Guldenstraat, de noordkant van de Grote Markt en de Oude Ebbingestraat op 19 april tussen 07.00 en 18.30 uur afgesloten voor alle verkeer, dus ook voor fietsers.

Verkeersregelaars en borden verwijzen hen naar omleidingen. Voor bezoekers van buiten de stad die met de auto komen, rijden er pendelbussen van en naar parkeerterrein Euroborg P3, het viaduct Bornholmstraat/Osloweg, industrieterrein Euvelgunne en parkeerterrein Kardinge. Natuurlijk zijn ook de parkeergarages in de binnenstad open. Kijk voor meer informatie op bloemenjaarmarkt.nl.