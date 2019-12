Bij FC Groningen schenken ze geen alcoholvrij bier en dat is best wel gek

Tijdens wedstrijden van FC Groningen wordt alleen Amstel pils aangeboden voor de bierliefhebbers. In het Hitachi Capital Mobility Stadion vind je geen speciaalbieren of alcoholvrij bier tijdens de wedstrijden. Vooral het feit dat er geen alcoholvrij bier wordt geschonken is opvallend, aangezien zij hiermee één van de drie clubs in totaal zijn die geen alcoholvrij bier in het assortiment hebben, zo stelt Biernet.nl.



Prijzen voor pils in Groningen

In het stadion van FC Groningen wordt er €2,10 gevraagd voor een beker met een inhoud van 20cl. De meeste clubs werken voor een ‘klein biertje’ met bekers met een inhoud van 25cl. Als we omrekenen naar die inhoud zou je bij FC Groningen afgerond €2,63 betalen. Dat betekent dat je in het Hitachi Capital Mobility Stadion €10,50 kwijt bent voor een liter pils. Voor een grote beker betaal je omgerekend naar een halve liter €5,25. Groot bier bestellen bij de FC levert je dus geen voordeel op, behalve dat je minder vaak hoeft te lopen.Overigens hebben ze in Groningen Amstel op de tap. De bierprijzen zijn alleen bij Vitesse (2,90 euro per 25 cl), AZ, RKC Waalwijk (beiden 2,80 euro) en Ajax (2,75 euro) duurder dan in Groningen.



Alcoholvrije trend

De afgelopen jaren is alcoholvrij bier in Nederland aan een enorme opmars bezig en ook in de voetbalstadions heeft dit bier zijn plek weten te bemachtigen. Van de 18 clubs actief in de Eredivisie zijn er drie clubs die op dit moment nog geen alcoholvrij bier aanbieden, namelijk FC Groningen, Feyenoord en Willem II.Feyenoord gaf van deze clubs aan dat zij er wel mee bezig om alcoholvrij aan het assortiment toe te voegen.



Niet altijd genieten van speciaalbier

Voor de bierliefhebbers gaat er niets boven een lekker speciaalbiertje, maar daar hoef je in Groningen op de tribunes niet aan te denken. Meer dan de helft van de clubs hebben nog niet besloten om de speciaalbieren toe te voegen in het aanbod van de bieren. Het gaat om ADO Den Haag, Ajax, AZ, FC Groningen, FC Emmen, Feyenoord, Fortuna Sittard, PEC Zwolle, PSV, Sparta Rotterdam en Vitesse.



Flinke prijsstijgingen

De prijs voor een Gronings biertje is ook fors gestegen. Vijf jaar geleden bleek uit onderzoek dat een biertje (25 cl) in de Euroborg nog 2,00 euro kostte. Nu ben je omgerekend 2,63 euro kwijt en dat is een stijging van meer dan 30 procent.



Onderzoek op tribunes

Het onderzoek richt zich op wat er bij de normale tribunes wordt geschonken. De resultaten hebben dus geen betrekking op businessclubs en supportershomes.