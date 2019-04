Belgisch vastgoedfonds koopt 'Zwarte Doos' en heeft plannen voor studentenhuisvesting

Xior staat in Belgie bekend als 'kotmadam'. Het fonds richt zich op studentenhuisvesting. Op dit moment bezit Xior ook al een pand aan de Oosterhamrikkade met 180 appartementen voor studenten.



Het is de verwachting dat De Zwarte Doos ook wordt omgebouwd tot studentenhuisvesting. Er zou daarbij plek zijn voor 225 studentenappartementen en commerciele ruimtes op de begane grond. Ook zitten er 180 parkeerplaatsen bij het voormalige kantoorgebouw, dat al sinds 2013 leeg staat.



"Met dit project drukken we onze stempel verder in het centrum van de vierde grootste studentenstad in Nederland, die gekenmerkt wordt door een nijpend tekort aan studentenhuisvesting", zei CEO Christian Teunissen op de website Beursduivel.be.



Xior wil het project voor 2020 opleveren. Het zou gaan om een investering van 46 miljoen euro. Het aanvangsrendement is bepaald op circa 6,2 procent.



Hoe het complex er straks gaat uitzien, is nog niet bekend. Het Groningse architectenbureau Team 4 Architecten maakte al eens een ontwerp voor de vorige eigenaar. De architecten gaan wel in gesprek met de huidige eigenaar, maar het is niet duidelijk of hun ontwerp in stand blijft.