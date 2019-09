Groningse bedrijf Simplicate in Deloitte Technology Fast 50

Het Groningse bedrijf Simplicate, dat software maakt om bedrijfsactiviteiten handig en overzichtelijk te plannen, behoort bij de vijftig snelst groeiende bedrijven van Nederland. Deze week werd de Deloitte Technology Fast 50 bekend gemaakt.

Mede-oprichter Peter Hager: ‘Simplicate is ontstaan vanuit een heldere visie over bedrijfsvoering. Deze visie is niet alleen verweven in onze bedrijfssoftware, maar ook in onze eigen manier van werken. Door gestroomlijnde processen, houden we het overzicht en werken we gericht aan onze doelen. Nu is deze felbegeerde prijs niet ons doel, tevreden gebruikers zijn dat wel. We zijn dan ook super trots dat onze klanten Yellowgrape en Team Nijhuis ook in de lijst staan.’

KERS OP DE TAART

De Fast 50 van Deloitte is een verkiezing van de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland. Bedrijven zijn genomineerd op basis van hun gerealiseerde omzetgroei over de afgelopen vier jaar. Door jaren van exponentiële groei, hard werken en productontwikkeling voldoet Simplicate volgens Deloitte aan alle criteria.

Mede-eigenaar Gerard Loode: ‘We zijn al een tijd bekend met de Deloitte Technology Fast 50, waar naast de aantoonbare groei ook streng geselecteerd wordt op technologische ontwikkeling. Met een team van specialisten werken we continu aan de uitbreiding en verbetering van ons product. Door de toename van medewerkers zijn we onlangs verhuisd naar een schitterend nieuw kantoorpand in Groningen. Ook in Amsterdam breiden we de komende maanden alweer uit. Het is dan ook een mooi compliment om in deze lijst te staan. Hoog op de lijst eindigen zou de kers worden op een succesvol jaar.’

Het Deloitte Technology Fast 50 programma heeft bewezen in een vroegtijdig stadium echte game changers te signaleren. De uitslag wordt op 10 oktober bekend gemaakt tijdens de Fast 50 Awards Ceremony in Amsterdam.