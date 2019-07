Aantal WW-uitkeringen opnieuw gedaald; veel banen in de industrie

Het aantal mensen met een WW-uitkering in Groningen is in juni gedaald met 5,2 procent ten opzichte van de maand ervoor. In vergelijking met een jaar eerder gaat het om een daling van 17,4 procent. Volgens het UWV hebben met name werkgevers in de industrie het lastig bij het vinden van personeel.

Volgens het UWV telde Groningen eind juni 8.218 mensen met een WW-uitkering. Dat is 2,7 procent van de beroepsbevolking. Vooral in de bouw en de uitzendbranche daalde het aantal het aantal mensen zonder baan.



In het tweede kwartaal van dit jaar had één op de vijf werkgevers in de industrie moeite met het vinden van personeel. Ook in Groningen zijn er moeilijk vervulbare vacatures in de industrie, zegt het UWV. Dit is bijvoorbeeld het geval voor monteurs van industriële machines en installaties, elektriciens en procestechnologen. Hoewel het werk in de industrie verandert door robotisering, blijft er volgens het UWV behoefte aan vakmensen die technische basiskennis en vakvaardigheden bezitten.



Ook landelijk daalde het aantal mensen met een WW-uitkering. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 3,2 procent.