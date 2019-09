Aantal Groningers met WW-uitkering toegenomen

Het aantal Groningers met een WW-uitkering is afgelopen maand licht gestegen. Dat meldt het UWV. Vanwege de schoolvakanties en de bouwvak waren het vooral mensen die werkzaam zijn in het onderwijs, de industrie en als uitzendkracht in de bouw die een beroep deden op de WW. Op de lange termijn blijft het aantal WW-uitkeringen dalen, al neemt het tempo van de daling wel af nu de conjunctuur zich minder gunstig ontwikkelt.

Lichte stijging WW-uitkeringen



Eind augustus telde Groningen 8.067 mensen met een WW-uitkering. Dat is een stijging van 2,5 procent ten opzichte van de maand ervoor.



Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 14,4 procent minder WW-uitkeringen. Hiermee zet de dalende trend in de WW van de afgelopen jaren door. Al neemt het tempo van de daling de laatste maanden volgens het UWV wel af: de economie ontwikkelt zich in 2019 minder gunstig dan in de voorgaande jaren, waardoor er minder banen bijkomen.