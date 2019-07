A Little Lovely Company in de problemen

Gerard Breuker is als curator aangesteld. Volgens hem is er al een overnamekandidaat in beeld. Op de site van RTV Noord zegt Breuker dat daar volgende week meer duidelijkheid over moet komen.



A Little Lovely Company is vooral bekend als leverancier van sfeer- en nachtlampjes, lichtboxen en andere decoratie-artikelen voor kinderkamers. Het bedrijf levert aan duizenden webwinkels. In de afgelopen jaren had het bedrijf ook twee fysieke winkels in Groningen, waar ook ijsjes en toetjes werden verkocht.



Volgens Breuker groeide de groothandel, opgezet in 2014, te snel. Wel ziet hij nog toekomst in het bedrijf.