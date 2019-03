5G Masterclass over IBM Watson en 'Internet of Things' bij Digital Society Hub

Donderdag 4 april organiseert 5Groningen - een programma van de Economic Board Groningen (EBG) – een masterclass in het pand van de Digital Society Hub , Zernikepark 10 in Groningen. Medewerkers van IBM geven dan uitleg over IBM van Watson, Internet of Things en Artificial Intelligence. De 5G masterclass wordt georganiseerd in samenwerking met Hanzehogeschool en de RUG.

Donderdag 4 april komen Cor Hartjes en Ronald Teijken van IBM naar het pand van de Digital Society Hub om meer te vertellen over IBM WatsonIoT.

Tijdens de masterclass zal ingegaan worden op een aantal praktijkvoorbeelden/case studies van IBM Internet of Things en de toegevoegde waarde van AI (Watson) gevolgd door wat hands-on voorbeelden.

Tijd en plaats

De 5G Masterclass begint om 16:00 en duurt tot 18:00 uur. Inloop vanaf 15.30 uur.

Locatie: Digital Society Hub, Zernikepark 10, 9747 AN Groningen.



Wat is een '5G Masterclass'?

De 5G Masterclass is een initiatief van 5Groningen, een programma van de Economic Board Groningen (EBG). Het is een leerzaam, interactief evenement dat eens per maand plaatsvindt. Iedere Masterclass heeft een 5G gerelateerd onderwerp. De twee uur durende lessen worden ingeleid door deskundigen van topspelers uit de telecomwereld zoals KPN, Vodafone, Ericsson, Huawei en TNO. Daarna is er ruimte voor vragen en inhoudelijke discussie. Dit unieke evenement is gratis toegankelijk, het enige dat je hoeft te doen is je hiernaast inschrijven. De 5G Masterclasses worden georganiseerd op verschillende locaties. Meld je tijdig aan om zeker te zijn van een plek.

Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelding: klik hier

Digital Society Hub

De Digital Society Hub (DSH) is een innovatiewerkplaats van het Instituut voor Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool Groningen.

Een innovatiewerkplaats is een fysieke en virtuele plek waar onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk samenwerken aan complexe vraagstukken afkomstig uit de beroepspraktijk of de maatschappij.

Innovatiewerkplaatsen zijn multidisciplinair. In de samenwerking met andere disciplines leren deelnemers over de grenzen van hun eigen vakgebied en omgeving te kijken. Innovatiewerkplaatsen brengen ontwikkeling teweeg en zijn een voedingsbodem voor innovatie producten, diensten en start-ups.