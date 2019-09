Vergunning voor testen onderdeel toekomstige 5G-netwerk in opslaghal in Hoogezand

Er is tóch vergunning verleend aan Economic Board Groningen voor het testen van het 5g-netwerk. Dat gaat nu gebeuren in een bedrijfspand in Hoogezand. Naar verwachting worden dit najaar de 5G-faciliteiten in de opslaghal van Wildeman Storage & Logistics gerealiseerd, waarna de eerste pilotprojecten met hun testen kunnen starten.

Economic Board Groningen heeft voor de 5Groningen proeftuin een experimenteervergunning ontvangen van Agentschap Telecom voor testen op 3.5GHz, de belangrijkste frequentie voor het toekomstige 5G-netwerk.

Gebruik van deze frequentie in Noord-Nederland was tot nu toe onmogelijk vanwege de interceptie-activiteiten van Defensie op deze band in Burum (Fr). In de opslaghal van Wildeman Storage & Logistics in Hoogezand mag nu indoor getest worden op de 3.5GHz band. De vergunning komt op een goed moment, want de hal van Wildeman Storage is inmiddels helemaal gereed voor het testen en een aantal ondernemers heeft zich al gemeld om te gaan testen.

Pilotprojecten staan centraal Peter Rake, programmamanager 5Groningen, is enthousiast over de nieuwe kansen die dit biedt voor ondernemers in de regio: “We zijn nu ruim 3 jaar onderweg en hebben al tientallen pilotprojecten gestart met ondernemers uit de regio. Deze nieuwe testlocatie opent de deur voor een aantal innovaties die we maar beperkt konden testen, vanwege het ontbreken van de hoge snelheden van 5G op de 3.5GHz band”.

Naar verwachting worden dit najaar de 5G-faciliteiten in de opslaghal van Wildeman Storage & Logistics gerealiseerd, waarna de eerste pilotprojecten met hun testen kunnen starten.

Belangrijke uitbreiding van de 5G-mogelijkheden

De toegekende vergunning biedt nieuwe mogelijkheden voor het testen van innovaties met 5G door het bedrijfsleven in Noord-Nederland. Met de 3.5GHz frequentie komen namelijk ook de hoge bandbreedtes beschikbaar voor toepassingen met grote hoeveelheden data. Hiermee worden bijvoorbeeld realtime beeldverbinding tussen ambulance en ziekenhuisarts en de upload van data door drones sterk verbeterd.

Tot voor kort was het gebruik van deze frequentie in Noord-Nederland niet toegestaan. Na een intensieve lobby door een aantal Tweede Kamerleden in juni vorig jaar, maakten de staatssecretaris van EZK, Mona Keijzer en de minister van Defensie, Ank Bijleveld, een uitzondering voor 5Groningen, onder de voorwaarde dat Burum geen hinder mocht ondervinden van deze testactiviteiten. Dat opende voor 5Groningen de deur om met hulp van TNO en Agentschap Telecom op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor indoor testen. En die werd gevonden bij Wildeman Storage & Logistics in Hoogezand. Ondernemer Jos Wildeman werkt van harte mee aan deze testfaciliteit: “Ik help graag mee om de regio nieuwe kansen te bieden met innovaties op het gebied van 5G. Ook in mijn eigen bedrijf zie ik hiermee mogelijkheden voor de verdere digitalisering van onze logistieke processen.”

Over 5Groningen

Economic Board Groningen (EBG) wil het aardbevingsgebied een economische impuls geven. EBG heeft het 5Groningen programma geïnitieerd om te onderzoeken hoe 5G nieuwe innovaties kan versnellen en creëren. 5Groningen maakt van Noord-Groningen dé proeftuin voor de nieuwste generatie mobiel internet. Ondernemers en non-profit organisaties werken samen met experts uit de telecom, kennisinstellingen en overheid om toepassingen van 5G te testen.