Zuidelijke ringweg Groningen vanaf a.s. maandag 26 augustus om 06.00 uur weer open

De zuidelijke ringweg gaat vanaf aanstaande maandagmorgen 06.00 weer open. Dat staat in een wekelijkse nieuwsbrief van Aanpak Ring Zuid, gewijd de vorderingen van het intrillen van de damwanden. Dat intrillen gebeurt omdat er wordt gewerkt aan een bouwkuip van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg in Groningen.

Dat intrillen van de damwanden had wat achterstand opgelopen, maar de afgelopen week is het gelukt om die achterstand weer in te lopen. Er is met twee heistellingen gewerkt aan het intrillen van de damwandplanken. In totaal zijn er op zes dagen, waarvan één avond en één zaterdag, 70 damwandplanken ingetrild.

De teller staat hiermee op 930 damwandplanken, en dat is iets meer dan de helft van het totaal. De laatste achterstand was hiermee tijdig ingelopen zodat de aannemer volgens planning aan de slag is gegaan met het herstellen en gereedmaken van de weg voor de openstelling van de zuidelijke ringweg op maandag 26 augustus om 06.00 uur.