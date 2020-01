Zuidelijke ringweg: aanleg bouwkuip voor verdiepte ligging van start

Medewerkers van de aannemer beginnen deze maand met de aanleg van een bouwkuip die nodig is voor de verdiepte ligging van de ringweg. Daarvoor zijn er eerst sloopwerkzaamheden nodig.

De sloopwerkzaamheden zijn nodig om ruimte te maken voor het plaatsen van de damwandplanken.

De aannemer begint deze maand met het slopen van de betonnen zijkanten van de viaducten Hereweg en Esperantokruising. Ook de betonnen funderingspalen ter hoogte van de H.L. Wichersstraat halen ze weg.

In onderstaande tabel zie je wanneer we de werkzaamheden uitvoeren en wat je daar mogelijk van kunt merken. We voeren de werkzaamheden overdag uit tussen 07.00 uur en 17.00 uur.