Zomeracties voor het OV, de fiets of een P+R; Gratis of met korting

Deze zomer wordt er in en rond Groningen gewerkt aan de wegen en het spoor. Dit betekent hinder voor weggebruikers en treinreizigers. Groningen Bereikbaar zet tijdens de zomerperiode diverse acties in, waarmee forenzen en bezoekers gratis of met korting, het OV, de (e)fiets of een P+R kunnen proberen. Zo kunnen reizigers de hinder omzeilen en ervaring opdoen met een andere manier van reizen.

Acties

Met het 'Zomerkorting P+R-abonnement' kunnen forenzen een P+R-maandabonnement kopen met 50% korting. Voor slechts 25 euro per maand kan men tijdens de zomer dagelijks met de bus vanaf de P+R-terreinen rondom de stad verder naar hun bestemming in de stad en terug. Elke donderdag in de zomervakantie kan men op één van de P+R-terreinen gratis autobanden op de juiste spanning laten brengen bij het parkeren op de P+R. Met de juiste bandenspanning wordt er veiliger gereden, minder CO2 uitgestoten en het bespaart kosten. Groningen Bereikbaar wil hiermee bovendien automobilisten stimuleren eens gebruik te maken van de P+R.



De bestaande acties van Groningen Bereikbaar worden uitgebreid. Zo worden er extra speed pedelecs toegevoegd aan de probeerpoule, zodat meer mensen tijdens de zomer mee kunnen doen aan de 'Probeer gratis een e-bike'-actie. Omdat de treinverbinding tussen Winsum en Groningen een handig alternatief kan zijn voor de reizigers van en naar Winsum en de N361 gedurende zes weken gestremd wordt, worden er extra OV-probeerkaarten beschikbaar gesteld. Automobilisten die dit eens willen proberen kunnen met de 'OV-probeerkaart' drie weken lang ervaren hoe het is om met de bus of trein naar het werk in de stad Groningen te reizen.



Reserveren en meer informatie

Reserveren van deze zomeracties en meer informatie op www.groningenbereikbaar.nl/zomer.



Werkzaamheden

Vanaf vrijdagavond 12 juli is de zuidelijke ringweg richting Hoogezand tussen het Julianaplein en het Europaplein zes weken afgesloten. In de zomervakantie wordt ook de N361 tussen Groningen en Winsum vanaf de Boterdiepbrug in Groningen tot de Munnikeweg voorbij Adorp afgesloten in beide richtingen. Fietsers kunnen wel langs de werkzaamheden fietsen. Van 31 juli tot en met 7 augustus rijden er bussen in plaats van treinen tussen Groningen-Assen en Groningen-Veendam/Winschoten/Weener. Ook zijn er diverse andere werkzaamheden, deze zijn te vinden op de website van Groningen Bereikbaar, www.groningenbereikbaar.nl/actuele-verkeersinformatie.