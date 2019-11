Waterloolaan: maatregelen tegen te hard rijden na invoering tweerichtingsverkeer

Sinds deze zomer is er tweerichtingsverkeer ingesteld in de Waterloolaan, in verband met werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Automobilisten weten deze weg inmiddels te vinden, maar verkeer rijdt er regelmatig te hard.

Aannemerscombinatie Herepoort voert van 25 t/m 30 november werkzaamheden uit om de verkeerssituatie in de Waterloolaan te verbeteren. Eind augustus is hier tweerichtingsverkeer ingesteld en is de rijrichting in omliggende straten aangepast. Hierdoor is het drukker geworden op de Waterloolaan.

Uit onderzoek blijkt dat het verkeer ook regelmatig te hard rijdt. De afgelopen weken hebben medewerkers van Aanpak Ring Zuid overleg gevoerd met het Wijkcomité Herewegbuurt en andere bewoners uit de wijk.

Een aantal concrete aanpassingen, uitgevoerd van maandag 25 tot en met zaterdag 30 november, moet de situatie in de straat verbeteren. De aannemer sluit hierbij op zaterdag 30 november de Waterloolaan af van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Bewoners kunnen hun woning bereiken bereiken en krijgen hulp van verkeersregelaars. Ze zijn over de maatregelen geïnformeerd per brief.