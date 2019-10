Verkeersregelaar ingezet bij Papiermolentunnel

In de avonduren en de nacht is er deze week een verkeersregelaar aanwezig bij de Papiermolentunnel. Vanwege de werkzaamheden aan de Hereweg moeten fietsers omfietsen door dit tunneltje, maar fietsers gaven aan zich niet altijd even veilig te voelen. Vandaar dat Aanpak Ring Zuid maatregelen heeft genomen.

Eén van de maatregelen is dus een verkeersregelaar, die ’s avonds en ’s nachts een oogje in het zeil houdt. De verkeersregelaar is nog de hele week aanwezig maar wordt daarna vervangen door een beveiligingscamera. Ook wordt de verlichting in de tunnel komende week hersteld.



Vanwege werkzaamheden op de Hereweg is de onderdoorgang van de zuidelijke ringweg momenteel afgesloten. Fietsers vanuit het centrum moeten daarom omrijden. De omfietsroute loopt langs de Zuiderbegraafplaats, door de Papiermolentunnel en dan via de Papiermolenlaan terug naar de Hereweg.