Verkeer op A28 richting Assen vanaf zondag over tijdelijke weg

Voor het omzetten van het verkeer naar het tijdelijk viaduct is de A28 tussen het Julianaplein en de afrit Groningen-Zuid afgesloten van zaterdag 6 april 22.00 uur tot zondag 7 april 09.00 uur.



Zondag om 9:00 uur rijdt het verkeer vanaf het Julianaplein richting Assen over de tijdelijke weg. Daarna wordt de toerit vanaf Groningen-Centrum naar de A28 gereedgemaakt. Deze toerit is gestremd van zaterdag 6 april 07.00 uur tot maandag 8 april 06.00 uur. Vanaf maandagochtend rijdt al het verkeer over de tijdelijke weg.



Sloop oude viaduct



Sinds begin maart rijdt het verkeer vanaf Assen al via het tijdelijke viaduct aan de oostzijde van de A28. Zodra het verkeer in beide richtingen over het tijdelijk viaduct rijdt, kan het oude viaduct over de Brailleweg gesloopt worden. Dit staat gepland voor de meivakantie.



Julianaplein



Op het Julianaplein komen de A28 en de A7 (met als onderdeel daarvan de zuidelijke ringweg) samen. Het vernieuwen van het Julianaplein is een van de grote onderdelen van het project Aanpak Ring Zuid. De bestaande verkeerslichten op het Julianaplein gaan verdwijnen. De kruising wordt ongelijkvloers gemaakt. Dat betekent dat het verkeer straks vanuit alle richtingen ongehinderd kan doorrijden.



Meer informatie over werkzaamheden

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de website van Aanpak Ring Zuid