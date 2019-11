Twee weken lang traktaties en fietscheck voor fietsers van en naar Groningen

Fietsers worden de komende twee weken op verschillende locaties in de stad Groningen verrast met een gratis fietscheck. Ook kunnen ze prijzen winnen en krijgen ze een warme drank aangeboden. In november en december is het extra druk op de weg, de fiets pakken is dan een van de reisalternatieven. Om fietsers te bedanken en ze aan te moedigen het seizoen door te blijven fietsen, trakteert Groningen Bereikbaar ze.

Maandag 25 november is de actie van Groningen Bereikbaar afgetrapt op de doorfietsroute tussen Haren en Groningen. De actie is twee weken lang op maandag en donderdag. De ANWB doet een gratis fietscheck. Met een draai aan een prijzenrad kunnen de fietsers leuke prijsjes winnen, zoals een bandenplakset. Ondertussen kunnen ze genieten van een kop warme chocolademelk, koffie of thee.



Locaties

Langs een aantal veelgebruikte fietsroutes van en naar de stad komen fietsers in aanraking met deze actie van Groningen Bereikbaar.

- Maandag 25 november tussen Haren en Groningen, ter hoogte van de kruising Helperzoom met Saaksumborg.

- Donderdag 28 november tussen Hoogkerk en Groningen, ter hoogte van de kruising Zuiderweg naar de Peizerweg.

- Maandag 2 december langs het fietspad tussen Zuidhorn/Aduard en Groningen naast P+R Reitdiep.

- Donderdag 5 december langs het fietspad richting Bedum aan het begin van de Groningerweg en Boterdiepbrug.



​​​​​​​De actie is steeds tussen 16.00 en 18.00 uur. Op donderdag 5 december start de traktatie vanwege Sinterklaas eerder, van 15.30 tot 17.30 uur.



Drukke maanden

November en december zijn drukke maanden op de weg. Ook wordt er op diverse plaatsten gewerkt aan de weg en het spoor. Groningen Bereikbaar motiveert reizigers om andere manieren van reizen uit te proberen zoals de fiets. Andere opties zijn bijvoorbeeld parkeren op een P+R, het OV gebruiken, thuiswerken en wat eerder of later beginnen.