Tot en met 3 mei zijn afslagen en opritten Ring West afgesloten

De overlast voor het doorgaande verkeer is dinsdag tot en met vrijdag beperkt. Er is dan op Ring West in beide richtingen steeds één rijstrook beschikbaar. Lokaal verkeer heeft nog wel te maken met hinder omdat er een aantal afslagen, op- en afritten afgesloten zijn. Bekijk deze afsluitingen en omleidingsroutes op de projectpagina Onderhoud Ring West.



Hinder voor fietsers

De tunnels onder Ring West en fietspaden blijven vrij begaanbaar. Behalve het fietspad langs het tankstation Tango. Deze is op donderdag 2 mei gestremd. Het fietsverkeer wordt dan door Vinkhuizen omgeleid.