Tijdelijk viaduct voor verkeer A28 bij Brailleweg

Het verkeer op de A28 in Groningen wordt de komende maanden omgeleid via een tijdelijk viaduct aan de oostkant van de weg, ter hoogte van de Brailleweg. Dit is nodig om het huidige viaduct bij de Brailleweg te kunnen slopen en een nieuw viaduct te kunnen bouwen.

Het werk wordt in verschillende fases uitgevoerd. In het weekend van 9 en 10 maart verhuist het verkeer richting Julianaplein naar de tijdelijke weg over het tijdelijke viaduct. Een maand later gaat ook het verkeer in de andere richting ‘om’.



Omwonenden zijn gisteren geïnformeerd in een informatiebijeenkomst. Ook ontvangen zij een brief met meer informatie.