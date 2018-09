Steeds meer ‘hubs’ in provincie Groningen: aantrekkelijke overstap-punten

In Zuidhorn is vrijdag de 55 ste ‘hub’ van de provincie Groningen officieel geopend door gedeputeerde Gräper. Een hub is en plek waar je kunt verstappen van het ene vervoermiddel op het andere, en dat in een aangename en comfortabele omgeving, mede dankzij voorzieningen als wifi of fietskluizen.

De omgeving van het station van Zuidhorn is sinds vrijdag 7 september officieel een hub. Wethouder Henk Bakker van de gemeente Zuidhorn en gedeputeerde Fleur Gräper - van Koolwijk van de provincie Groningen namen er de wifi en een fietskluis in gebruik en onthulden een kunstwerk van de lokale kunstenaar Antoinet Burgler. Een hub is een overstapplaats van het ene op het andere vervoermiddel. Door de hub uit te breiden met extra voorzieningen wordt het wachten voor reizigers aangenamer gemaakt.

Knooppunten

In Groningen en Drenthe zijn op dit moment 55 hubs. Een hub is een schakel in de reis van deur tot deur waar reizigers kunnen overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel en waar mensen op een prettige manier even kunnen wachten. Naast bussen of treinen vertrekken taxibusjes van Publiek Vervoer van de hubs. Extra voorzieningen zoals een wifi-aansluiting, watertappunten of fietskluizen maken de hubs tot een aangename plek om te verblijven. Zo draagt de hub bij aan een snelle en comfortabele reis.

Groeiend niveau van voorzieningen

Alle hubs in Groningen en Drenthe zijn inmiddels voorzien van een bord met hub-logo maar dit jaar krijgen verschillende hubs extra voorzieningen. Hubs kunnen in de loop van de tijd verder uitgebreid worden met andere (maatschappelijke) voorzieningen, zoals een kiosk of een aansluiting op een brede school of een winkel. Een hub kan de economie versterken en een aanvulling betekenen voor de sociale omgeving.

Samenwerking

De hubs zijn een samenwerking van de provincies Groningen en Drenthe, het OV-bureau Groningen Drenthe, Publiek Vervoer en gemeenten. De betrokken partijen werken samen met onder meer ondernemers en waterbedrijven om reizigers goed te bedienen.