SMS-alert voor omwonenden zuidelijke ringweg

Omwonenden van de zuidelijke ringweg kunnen zich vanaf deze week aanmelden voor een SMS-alert. Wie zich aanmeldt, krijgt een sms’je wanneer werkzaamheden in het deelgebied uitlopen.

Bij werkzaamheden voor het project Aanpak Ring Zuid doen wil de organisatie omwonenden zo goed mogelijk vooraf informeren. Direct omwonenden ontvangen een brief met informatie over de werkzaamheden en de verwachte hinder. De werkzaamheden staan ook vermeld op de kaart met actuele werkzaamheden.

Aan- en afmelden



Op de pagina Aanmelden kun je je aanmelden voor de SMS-alert. Je kiest voor welk deelgebied je een sms wilt ontvangen en je vult je mobiele nummer in. Binnen enkele dagen na aanmelding krijg je een sms ter bevestiging. We gebruiken je telefoonnummer alleen voor het SMS-alert.

Maar soms komt het voor dat werkzaamheden op een bepaalde dag langer duren dan vooraf gemeld. Bijvoorbeeld: in de brief aan omwonenden staat dat de werkzaamheden op een bepaalde dag duren tot 19.00 uur, maar gedurende de dag blijkt dat we moeten doorwerken tot 22.00 uur.

(Foto: Raymond Bos, Aanpak Ringzuid.nl)