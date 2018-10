Sloop Big Building vordert gestaag

In juni is begonnen met de sloop van het vroegere gebouw van PostNL. Dat gebeurt om ruimte te maken voor een nieuwe busonderdoorgang.



De afgelopen maanden is sloopaannemer Dusseldorp bezig geweest met asbestsanering en is het gebouw van binnen gestript. De komende maanden wordt de laagbouw gesloopt. Als laatste wordt de toren van het voormalig PostNL-pand verwijderd.



Grote kranen voor de sloop



Rond eind oktober, begin november arriveert er nog een grote kraan aan de achterkant van het station. Deze kraan is nodig om de platen die aan de buitenkant van de toren zitten naar beneden te takelen. Als dat klaar is, hijst de kraan twee kleinere kraantjes naar boven om de toren verdieping voor verdieping te slopen.



Nieuwe plek luchtalarmsirene



Binnenkort wordt ook een paal geplaatst om de luchtalarmsirene aan te bevestigen. Dat is het alarm om grote groepen mensen te waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Dit alarm zit nu nog aan de toren van het PostNL-gebouw Omdat de toren verdwijnt, moet er een nieuwe plek komen voor de sirene.