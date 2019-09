Ruimte voor jou: architecten gaan aan de slag met gebied rondom tankstation Dudok (VIDEO)

Vrijwel elke Stadjer is wel bekend met het monumentale voormalige tankstation van architect Willem Dudok aan de Diepenring in de stad. Tanken kun je er niet meer. Het gebouwtje staat nu leeg, maar de gemeente vindt het tijd om de plek nieuw leven in te blazen. Drie architecten gaan nu aan de slag met een ontwerp.

“We hebben de architecten gevraagd om vooral een groene verblijfsplek te maken”, legt wethouder Glimina Chakor uit. En die architecten hebben inmiddels ideeën genoeg. Dat mag ook wel, want op 31 oktober moeten ze hun ontwerpen klaar hebben. Een groep deskundigen bekijkt die plannen vervolgens, maar ook de Stadjers mogen meedenken. Tijdens het inspiratiefestival Let’s Gro kan iedereen namelijk stemmen op zijn of haar favoriete ontwerp.



De gemeente houdt in de plannen wel rekening met de drukke autoweg die langs de Diepenring loopt. “We geven echter in dit college wel de voorrang aan fietsers en voetgangers. We weten dat deze plek belangrijk is voor auto’s, dus het is niet de bedoeling om de weg af te sluiten. Ik kan me wel voorstellen dat fietsers en voetgangers hier meer dominant gaan worden.”



Zodra er een definitief plan ligt, kan ook worden begonnen met de daadwerkelijke aanpak van het gebied. Ergens in 2021 moet er dan een nieuw stukje stad aan het water zijn.