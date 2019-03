Oostelijk deel A28-viaduct over Brailleweg succesvol gesloopt

Aannemerscombinatie Herepoort heeft afgelopen weekend het oostelijke dek van het oude viaduct over de Brailleweg gesloopt. Volgens Aanpak Ring Zuid verliep deze operatie voorspoedig.

Op zondagmiddag om kwart over drie kon de Brailleweg weer worden vrijgegeven voor verkeer, waarna in de nacht van maandag 25 op dinsdag 26 maart verder is gegaan met het bouwen van het tijdelijke viaduct. De liggers voor de rijbaan richting Assen zijn inmiddels geplaatst.



