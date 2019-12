Ook Vrijheidsplein op de schop: betere aansluiting tussen westelijke en zuidelijke ringweg

Voor de bereikbaarheid van Groningen is het Vrijheidsplein een belangrijk knooppunt. Dit is het verkeersplein bij de Gasunie. Als je van de westelijke ringweg naar de zuidelijke ringweg wilt, of andersom, moet je via dit plein. Tijdens de spits ontstaan hier regelmatig opstoppingen. Kom je uit de richting Drachten en wil je naar de westelijke ringweg (of andersom), dan moet je bovendien via de twee minirotondes bij de Laan Corpus den Hoorn. Deze vormen vooral in de spits een bottleneck.



Wat gaat er gebeuren?



1. Geen kruisend verkeer meer op Vrijheidsplein



Op het Vrijheidsplein krijgt elke verkeersstroom zijn eigen rijbaan. Je hoeft geen voorrang meer te geven. Daardoor stroomt het verkeer hier beter door. Ook verbetert dit de veiligheid.



Het Vrijheidsplein, met links de oude en rechts de nieuwe situatie. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.



2. Sneller van en naar de westelijke ringweg



Het wordt gemakkelijker om vanuit de richting Drachten naar de westelijke ringweg te gaan, of andersom. Je hoeft niet meer via de rotondes bij Corpus den Hoorn. Kom je vanaf de westelijke ringweg, dan kun je direct invoegen op de zuidelijke ringweg. Kom je vanaf Drachten, dan kun je de afrit naar de westelijke ringweg volgen.



3. Verkeerslichten op ringweg bij MartiniPlaza verdwijnen



Op de westelijke ringweg ter hoogte van MartiniPlaza (Leonard Springerlaan) verdwijnen de verkeerslichten. De westelijke ringweg wordt hier opgehoogd, zodat de Concourslaan en de Leonard Springerlaan er onderdoor lopen. Je rijdt hier straks sneller door. Tot aan de Peizerweg krijgt de westelijke ringweg in beide richtingen een extra rijstrook. Dit alles maakt de westelijke ringweg aantrekkelijker voor automobilisten van en naar (het westelijke deel van) de binnenstad.



4. Eigen afrit MartiniPlaza



MartiniPlaza krijgt een eigen afrit vanaf de westelijke ringweg voor het verkeer vanuit de richting Drachten. Kom je vanuit de richting Assen of Hoogezand, dan kun je deze afrit niet gebruiken. Je bereikt MartiniPlaza vanuit die richtingen via de minirotondes bij Laan Corpus den Hoorn.

5. Snellere fietsverbinding Leonard Springerlaan – Concourslaan



Het tunneltje met de traptreden tussen de Leonard Springerlaan en de Concourslaan verdwijnt. Veel fietsers voelen zich onveilig in deze tunnel. In plaats hiervan komt er een volwaardige fietsverbinding onder de westelijke ringweg door. Deze route is handiger, sneller en sociaal veiliger.



De fietsroute Leonard Springerlaan-Concourslaan. Links de oude, rechts de nieuwe situatie. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.



6. Veilige fietsverbinding Laan van de Vrijheid – Leonard Springerlaan



Als je straks van de Laan van de Vrijheid naar de Leonard Springerlaan gaat, fiets je onder de ringweg door. De op- en afritten van de ringweg hoef je niet meer over te steken. Deze route wordt veiliger. In de Leonard Springerlaan komt een vluchtheuvel, waardoor je als fietser in twee etappes kunt oversteken.



Wanneer zijn de werkzaamheden?



De nieuwe situatie is in 2024 klaar. De werkzaamheden vinden de komende jaren in verschillende stappen plaats. De precieze stappen en de planning ervan maken we onder andere op deze website bekend.