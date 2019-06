Onderwijs werkt ambitieus verder aan een bereikbare stad

Alle onderwijsinstellingen geven aan ambities hebben op het gebied van bereikbaarheid. Ze willen bestaande maatregelen uitbreiden en in stand houden, maar kijken ook naar nieuwe manieren om anders reizen te stimuleren. Verschillende instellingen wijzigen het parkeerbeleid, waardoor er parkeerplaatsen verdwijnen en personeel gedwongen wordt anders te reizen of ze bieden leenauto’s aan. Het onderwijs gaat verder met OV- en fietsstimulering. Ook het gebruik van P+R-terreinen wordt gestimuleerd.



Mbo-instellingen geven aan door te willen met het anders roosteren. Verder kijken ze naar andere tijdstippen van vergaderingen en leeft het idee om zelfs buiten de stad te vergaderen. Daarnaast zijn ze op zoek naar een gezamenlijke aanpak voor deelfietsen. Voor het vervoer tussen de onderwijslocaties worden ook e-bikes en elektrische bakfietsen ingezet.



Succes



Zes jaar geleden hebben verschillende mbo-, hbo- en wo-instellingen en scholen voor voortgezet onderwijs aangegeven actief bij te dragen aan het bereikbaar houden van de stad. Inmiddels is er veel gebeurd om studenten en personeel op een andere manier of buiten de spits te laten reizen. Het grootste succes wordt behaald met het anders roosteren. Hierdoor beginnen lessen later waardoor er dagelijks ruim 950 scholieren minder per dag in de OV-spits reizen.