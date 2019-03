Onderhoud aan westelijke en oostelijke ringweg

Westelijke ringweg (N370)



De onderhoudswerkzaamheden aan de westelijke ringweg worden in fases uitgevoerd.



28 april 06.00 tot 30 april 06.00 uur



Werkzaamheden op kruispunt westelijke ringweg met Siersteenlaan/Pleiadenlaan. De westelijke ringweg is tijdens deze werkzaamheden in beide richtingen gestremd tussen de Edelsteenlaan en de Metaallaan. Ook de toeritten vanaf de Siersteenlaan en Pleiadenlaan op de westelijke ringweg zijn afgesloten.



28-30 april: de westelijke ringweg is in beide richtingen afgesloten.



30 april 06.00 uur tot 3 mei 06.00 uur



Werkzaamheden tussen kruispunt westelijke ringweg met Siersteenlaan/Pleiadenlaan en kruispunt westelijke ringweg met Friesestraatweg (Kostverloren). Tijdens de werkzaamheden rijdt het verkeer in beide richtingen aan één zijde (de westelijke zijde) van de vangrail. Lokaal wordt omgeleid via omleidingsroutes.



3 mei 06.00 uur tot 4 mei 19.00 uur



Werkzaamheden tussen kruispunt westelijke ringweg met Siersteenlaan/Pleiadenlaan en kruispunt westelijke ringweg met Friesestraatweg (Kostverloren). Tijdens de werkzaamheden rijdt het verkeer in beide richtingen aan één zijde (de oostelijke zijde) van de vangrail. Lokaal wordt omgeleid via omleidingsroutes.



10 mei 19.00 uur tot 13 mei 06.00 uur



Werkzaamheden op de westelijke ringweg tussen toerit Van Heemskerckstraat en Concourslaan. Tijdens de werkzaamheden rijdt het verkeer in beide richtingen aan één zijde (de oostelijke zijde) van de vangrail. Lokaal verkeer wordt omgeleid via omleidingsroutes.



31 mei 19.00 uur tot 3 juni 06.00 uur



Werkzaamheden op de westelijke ringweg tussen toerit Van Heemskerckstraat en Concourslaan. Tijdens de werkzaamheden rijdt het verkeer in beide richtingen aan één zijde (de westelijke zijde) van de vangrail. Lokaal verkeer wordt omgeleid via omleidingsroutes. De bedrijven aan de Peizerweg zijn op zaterdag en zondag overdag bereikbaar via de reguliere route.



14 juni 19.00 tot 17 juni 06.00 uur



Werkzaamheden op de westelijke ringweg tussen Reitdiepplein en kruispunt westelijke ringweg met Siersteenlaan/Pleiadenlaan. Tijdens de werkzaamheden rijdt het verkeer in beide richtingen aan één zijde (de westelijke zijde) van de vangrail.



28 juni 19.00 tot 1 juli 06.00 uur



Werkzaamheden op de westelijke ringweg tussen Reitdiepplein en kruispunt westelijke ringweg met Siersteenlaan/Pleiadenlaan. Tijdens de werkzaamheden rijdt het verkeer in beide richtingen aan één zijde (de oostelijke zijde) van de vangrail. Verkeer vanuit het zuiden richting Zuidhorn wordt via de parallelweg Friesestraatweg en kruispunt westelijke ringweg met Hoogeweg geleid.



Oostelijke ringweg (N46)



De onderhoudswerkzaamheden aan de oostelijke ringweg worden ook in fases uitgevoerd.



17 mei 19.00 uur tot 20 mei 06.00 uur



Werkzaamheden op de oostelijke ringweg tussen het Eemskanaal en de kruising Lewenborg. Tijdens de werkzaamheden rijdt het verkeer in beide richtingen aan één zijde (de westelijke zijde) van de vangrail. Lokaal verkeer wordt omgeleid via omleidingsroutes.



24 mei 19.00 uur tot 27 mei 06.00 uur



Werkzaamheden op de oostelijke ringweg tussen het Eemskanaal en de kruising Lewenborg. Tijdens de werkzaamheden rijdt het verkeer in beide richtingen aan één zijde (de oostelijke zijde) van de vangrail. Lokaal verkeer wordt omgeleid via omleidingsroutes.