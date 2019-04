Nieuwe banken en gratis wifi op OV-hubs in Groningen en Drenthe

Even wachten op de trein of bus is vanaf dit voorjaar op verschillende stations en haltes aangenamer. Op twaalf hubs in Groningen en Drenthe worden namelijk speciale 'hub-banken' geplaatst. Daarnaast worden de knooppunten voor het openbaar vervoer stuk voor stuk voorzien van gratis wifi.

De opvallende knalblauwe banken zijn volgens het OV-Bureau Groningen Drenthe speciaal in 'hub-stijl' gemaakt en bieden plaats aan meerdere mensen. In maart werden de eerste exemplaren al geplaatst op het vernieuwde stationsplein in Delfzijl. In april en mei volgen de hubs in Bedum, Zuidhorn, P+R Haren, Dieverbrug, Westlaren, Gieten, Borger, Zuidwolde, Hoogeveen en Leek.



Volgens het OV-Bureau is het daardoor voor reizigers comfortabel en prettig wachten op het openbaar vervoer, publiek vervoer of de overstap op andere vervoerswijze.



Gratis wifi

De komende tijd worden alle hubs ook voorzien van gratis wifi, zodat reizigers er altijd online kunnen zijn. Reizigers op de hub Delfzijl, Zuidhorn, Gieten, Borger en Ten Boer kunnen nu al van de gratis wifi gebruikmaken.



OV-Hubs

In Groningen en Drenthe zijn op dit moment 55 hubs. Volgens het OV-Bureau is zo'n hub een schakel in de reis van deur tot deur, waar reizigers kunnen overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel en waar zij dankzij extra voorzieningen op een prettige manier even kunnen wachten.



Meer informatie staat op www.reisviahub.nl.