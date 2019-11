Nachtelijke stremmingen in binnenstad Groningen

Eendrachtskade zuidzijde



De Eendrachtskade zuidzijde was afgelopen nacht dicht, maar dat geldt ook voor komende avond en nacht De afsluiting gaat in op dinsdag 12 november om 19.00 uur en duurt tot woensdag 13 november 06.00 uur.



Peizerweg



Ook de Peizerweg was afgelopen nacht dicht. Vanavond om 19.00 is de weg opnieuw gestremd. Dat duurt tot woensdag 13 november 06.00 uur.



Damsterdiep



Het Damsterdiep is afgesloten van dinsdagavond 12 november 19.00 uur tot en met woensdag 13 november 06.00 uur. Ook van woensdag 13 november 19.00 uur tot en met donderdag 14 november 06.00 uur is het Damsterdiep afgesloten.



Verlengde Visserstraat



De Verlengde Visserstraat is dicht van dinsdag 12 november 19.00 uur tot en met woensdag 13 november 06.00 uur.



