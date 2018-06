N361 bij Lauwersoog van 7 tot 10 juni afgesloten

Van woensdag 7 juni tot zaterdag 10 juni is het laatste stuk van de N361 bij Lauwersoog tussen 18.00 uur 's avonds en 06.00 uur 's morgens in zijn geheel afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid met borden. Het verkeer naar de veerboot van Schiermonnikoog moet dan omrijden via Friesland. Dit zorgt voor een langere reistijd. Het dorp Lauwersoog is vanuit Groningse richting bereikbaar.



Om de overlast zo veel mogelijk te beperken vindt de afsluiting 's avonds en 's nachts plaats. Overdag is de weg gewoon beschikbaar. Op de N361 bij Lauwersoog zijn twee nieuwe rotondes en een kruispunt aangelegd. De werkzaamheden hiervoor zijn half juni klaar. Tot eind juni vinden dan alleen nog werkzaamheden naast de rijbaan plaats.